FT: «Чешскую инициативу» по поставке Украине снарядов покинула половина стран

Число стран-участниц «Чешской инициативы» по закупке боеприпасов для Украины сократилось вдвое, сообщила Financial Times президент Чехии Петр Павел. По его словам, еще в 2025 году программу финансировали 18 стран, а в 2026 — только девять.

«Программа все еще действует, однако трудность заключается в том, что ее финансируют всего девять государств», — рассказал господин Павел. Он обратил внимание на то, что в рамках инициативы Украина получает до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому найти подходящую альтернативу проблематично.

Прекратившие финансирование Украины страны Петр Павел не назвал. Один из западных военных чиновников рассказал газете, что Германия и еще несколько государств Северной Европы продолжают принимать участие в программе. Собеседник издания подчеркнул, что некоторые государства теперь считают странным платить за то, что не всегда поддерживают даже политики в самой Чехии.

Как пишет FT, количество стран, поддерживающих программу, начало сокращаться с момента вступления Андрея Бабиша в должность премьер-министра Чехии в декабре 2025 года. Одно из первых заявлений господина Бабиша на посту касалось прекращения финансирования Украины. В разговоре с FT он заявил, что правительство отдает приоритет интересам граждан Чехии, для которых, например, возросли затраты на оплату электроэнергии после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Чешская инициатива» реализуется с 2024 года. Она предполагает закупки снарядов в третьих странах и их поставки на Украину. Чехия в этой кампании выступает в роли посредника, который согласовывает меморандумы об обязательствах, а также контролирует логистику поставок. По словам бывшего премьер-министра Чехии Петра Фиала, по итогам 2024 года Киев получил 1,5 млн снарядов, за первые восемь месяцев 2025 года — 1 млн.