Чехия поставила Украине 1 млн артиллерийских снарядов

В 2025 году Украина получила из Чехии 1 млн артиллерийских снарядов. Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что поставки были выполнены в рамках Чешской инициативы по боеприпасами. Заявление опубликовано на странице премьера в социальных сетях.

Петр Фиала также добавил, что по итогам 2024 года в рамках инициативы было собрано и поставлено для нужд ВСУ свыше 1,5 млн снарядов.

Чешская инициатива реализуется с апреля 2024 года. Программа предполагает закупки снарядов, в том числе анонимные, в третьих странах и поставки их на Украину. Первая партия закупленных таким образом снарядов была поставлена в июне прошлого года. Согласно планам, озвученным ранее президентом Чехии Петром Павлом, в 2025 году в рамках инициативы на Украину планируется поставить не менее 1,8 млн снарядов.

Влад Никифоров, Иркутск