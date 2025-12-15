Чехия третьей будет

В понедельник, 15 декабря, президент Чехии Петр Павел привел к присяге новое правительство во главе с миллиардером-популистом Андреем Бабишем. Его приход усилил опасения в Евросоюзе, что Чехия присоединится к «нарушителям спокойствия» — Венгрии и Словакии. Сам Бабиш такой сценарий отрицает, однако его первые заявления о прекращении помощи Украине говорят о том, что он недалеко ушел от Виктора Орбана и Роберта Фицо.

Президент Чехии Петр Павел и премьер-министр Андрей Бабиш с членами нового чешского правительства

Фото: Eva Korinkova / Reuters Президент Чехии Петр Павел и премьер-министр Андрей Бабиш с членами нового чешского правительства

Фото: Eva Korinkova / Reuters

О решении назначить лидера правопопулистской партии ANO Андрея Бабиша премьер-министром глава Чехии Петр Павел объявил еще 9 декабря. Это произошло после того, как Бабиш сообщил о договоренности по формированию правящей коалиции. В нее, помимо победившей с большим отрывом партии ANO, вошли крайне правая «Свобода и прямая демократия» (SPD) и правые «Автомобилисты для себя», выступающие против зеленой повестки ЕС. Переговоры длились около двух месяцев и стали возможны лишь после снятия SPD требований о выводе страны из ЕС и НАТО.

Портфели в кабинете распределились следующим образом: однопартийцам Андрея Бабиша досталось девять министерских постов, а младшим партнерам — по три. При этом новый министр иностранных дел и лидер «Автомобилистов» Петр Мацинка пока будет совмещать два поста: главы МИДа и министра окружающей среды. Внешнеполитическое ведомство вообще-то должен был возглавить Филип Турек, но президент категорически отказался приводить его к присяге из-за многочисленных скандалов: фотографий и высказываний политика в поддержку нацизма, включая использование нацистского приветствия. Он также неоднократно публиковал расистские и гомофобные высказывания.

Церемония приведения к присяге состоялась в Пражском Граде. Петр Павел напомнил новому кабинету о важности членства Чехии в ЕС и НАТО.

«Наша страна, несомненно, не была бы более защищенной, если бы не входила в НАТО, так же как она была бы менее экономически процветающей и стабильной, если бы не являлась членом Европейского союза. Именно поэтому мы должны подходить к членству в этих организациях с предельной ответственностью и быть ответственными, конструктивными членами, а не противниками»,— указал он министрам.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после церемонии инаугурации

Фото: Eva Korinkova / Reuters Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после церемонии инаугурации

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Такая риторика президента связана не только с позицией SPD, но и с его опасениями, что правительство Бабиша развернет страну вправо и возродит альянс с Венгрией и Словакией, которых в Брюсселе давно относят к главным нарушителями спокойствия из-за их несогласия с политикой блока на украинском направлении. Опасения чешского лидера разделяют и многие европейские столицы.

Поводов для беспокойства достаточно: еще до вступления в должность Бабиш, уже занимавший пост премьера в 2017–2021 годах, сделал ряд заявлений, созвучных риторике венгерского премьера Виктора Орбана и его словацкого коллеги Роберта Фицо.

Так, он пообещал прекратить финансирование Украины, указав, что Чехия уже вносит достаточный вклад за счет отчислений в бюджет ЕС, и свернуть программу поставки Киеву боеприпасов. По ней Украина с 2022 года получила более 3,5 млн артиллерийских снарядов. Кроме того, миллиардер озвучивал идею лишить льгот почти 400 тыс. проживающих в стране украинских беженцев. Среди последних заявлений Бабиша — отказ поддержать выдачу Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов и разделить потенциальные финансовые издержки такого шага.

«Мы согласны с премьер-министром Бельгии: Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. Наша казна пуста, и нам нужна каждая крона для наших граждан»,— заявил Бабиш в распространенном 13 декабря видеообращении.

Хотя позиция Бабиша по Украине созвучна идеям Орбана и Фицо, сам чешский премьер пытается дистанцироваться от такого восприятия.

Своим первым визитом в качестве премьер-министра он выбрал Брюссель для встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой. Там он попытался заверить руководство ЕС, что не является членом «проблемного клуба», а скорее играет роль требовательного партнера, у которого есть свое мнение.

Впрочем, этим он мало отличается от своих восточноевропейских коллег, неоднократно заявлявших о том, что ими движет не антиевропейская риторика, а прагматизм и национальные интересы.

