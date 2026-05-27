Волонтеры спасли более 27 тыс. амфибий во время миграции к Сестрорецкому разливу

В Санкт-Петербурге завершилась ежегодная акция по спасению мигрирующих амфибий «Дорогу амфибиям». Благодаря помощи волонтеров безопасно пересечь автомобильную дорогу к Сестрорецкому разливу и обратно в лес удалось 27 289 амфибиям. Добровольцы дежурили на дороге ежедневно, несмотря на дождь и холод, рассказали в комитете по природопользованию.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Проект реализуется на территории заказника «Сестрорецкое болото»

Акция проходила в период весенней миграции амфибий к местам нереста. Волонтеры помогали животным пересечь проезжую часть в обоих направлениях, предотвращая их массовую гибель под колесами автомобилей. Проект реализуется на территории заказника «Сестрорецкое болото» и является примером успешного взаимодействия экоактивистов и городских служб.

Кирилл Конторщиков