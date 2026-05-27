СКР возбудил дело после смерти пациентки в медцентре Благовещенска

В одном из медцентров Благовещенска женщина умерла во время операции по подшиванию матки. СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

По информации местных СМИ, речь идет о 41-летней пациентке медклиники «Медлайн». В учреждении комментировать ситуацию отказались, сославшись на нормы медицинской этики.

Областной Росздравнадзор также проводит проверку. «Территориальный орган Росздравнадзора по Амурской области выясняет обстоятельства случившейся трагедии»,— заявила «РИА Новости» советник руководителя ведомства Ольга Малева.