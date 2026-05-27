Ярославское УФАС признало рекламу пива в интернете незаконной
Ярославское межрегиональное управление ФАС России признало рекламу розыгрыша пива в интернете незаконной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе УФАС рассказали, что специалисты в соцсетях обнаружили информацию о розыгрыше «30 литров пенного» в магазине пива.
В ведомстве подчеркнули, что реклама алкоголя осуществлялась за пределами стационарного торгового объекта, что нарушает рекламное законодательство. Также в рекламе не было обязательного предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкоголя, а также использовались образы людей.
«Ярославское межрегиональное УФАС России признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе. Распространение ненадлежащей рекламы прекращено в ходе рассмотрения дела»,— сообщили в пресс-службе УФАС.
Нарушителя планируют привлечь к административной ответственности.