Средняя зарплата в Ярославской области составила 76 тысяч рублей

В Ярославской области среднемесячная начисленная заработная плата в январе – феврале 2026 года составила 76 611 руб. Такие данные приведены в отчете, подготовленном министерством экономического развития региона.

По сравнению с январем – февралем 2025 года зарплата выросла на 15,1%, с 66 596 руб. При этом реальная зарплата в январе – феврале текущего года составила 107,8%, что на 2,3% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года.

Алла Чижова