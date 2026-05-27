Воронежский бизнесмен Арапов добился рассмотрения спора на 1,8 млрд в кассации

Арбитражный суд Московского округа принял к рассмотрению кассационную жалобу воронежского бизнесмена Леонида Арапова на решения первой и второй инстанций об отказе во взыскании 1,8 млрд руб. с московского ООО «АЛ5 инвест» и его совладельца Сергея Солодова. Заседание по ней назначено на 7 июля, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2025 году Арбитражный суд Москвы отклонил иск воронежского ООО «АЛ5 холдинг» Леонида Арапова. Истец посчитал, что из ООО «АЛ5», которым владеют ООО «АЛ5 инвест» (доля 55%; собственники компании — Сергей Солодов и Антон Воронов) и ООО «АЛ5 холдинг» господина Арапова (45%), фактически бесплатно вывели имущество в виде долей связанных компаний в пользу «АЛ5 инвест» и других аффилированных с господином Солодовым организаций. Столичный арбитраж не согласился с этим выводом, а в начале 2026 года это решение подтвердил 9-й арбитражный апелляционный суд.

В феврале Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу на тот момент финансового управляющего Леонида Арапова — Вадима Губерского — на отказ в признании ничтожной сделки по продаже его доли в 4,5% в ООО «АЛ5». Сделка была совершена в рамках банкротства бизнесмена. Доля перешла к ООО «АЛ5 инвест» за 88,2 млн руб. В рамках иска господин Губерский также добивался возврата доли господину Арапову. В конце апреля воронежский бизнесмен подал жалобу на решения трех инстанций в Верховный суд РФ — пока по ней так и не было принято решение.

Подробнее о корпоративном конфликте между собственниками «АЛ5» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова