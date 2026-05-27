В Ярославле определили двух подрядчиков для ремонта дворов

В Ярославле контракты на благоустройство и ремонт дворовых территорий в Фрунзенском и Заволжском районах подписаны с ООО «ПКТ Строй» (Вологда) и ООО «ЯСК» (Ярославль). Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Контракт с вологодской компанией включает ремонт дворов по адресам: улица Пожарского, 7к2, улица Кривова, 55а, проезд Матросова, 11, поселок Сокол, 17а – 25а, улица Звездная, 19. Цена контракта составила 38,4 млн руб. Работы должны быть выполнены до 20 мая 2027 года.

«ЯСК» будет заниматься дворами в Заволжском районе по адресам: улица Кавказская, 29, проспект Авиаторов, 100, улица Серго Орджокинидзе, 12, а также 18, улица Красноборская 19, а также 41к2, улица Спартаковская, 3б и улица Панфилова, 5 и 7. Цена контракта составила 58 млн руб., сроки выполнения работ те же.

Также продолжаются процедуры по поиску подрядчиков для еще 25 дворов. Начальная цена контракта на 15 дворов составляет почти 150 млн руб., а на 10 дворов в Дзержинском районе — 121 млн руб.

Алла Чижова