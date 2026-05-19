В Минфине предложили ужесточить условия семейной ипотеки

В Минфине России рассматривается вариант ужесточения семейной ипотеки, узнал «Ъ». По данным «Московской перспективы», с 1 июля ее хотят сделать дороже для родителей, не состоящих в браке. Это следует из письма главы Минстроя Никиты Стасишина правительству.

Сейчас Минфин обсуждает повышение ставки по льготным кредитам в случае, если второй родитель оформит новую ипотеку, и в случае, если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком.

«Московская перспектива» отмечает, что речь идет в том числе об ипотеках, которые были оформлены после февраля этого года. С 1 февраля действует ограничение — одна ипотека на одну семью, тогда как раньше льготный кредит мог оформить каждый из супругов.

В Минстрое инициативу одобрили, однако министерство считает, что нововведения не должны касаться уже выданных кредитов. Пока неизвестно, как именно изменится ставка. Источник «Московской перспективы», знакомый с обсуждениям, сказал, что речь идет о ставке 8-9% (рыночная ипотека сейчас 17-19%).