На участие в фестивале Ural Music Night поступило свыше 2,5 тыс. заявок

Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге получил более 2,5 тыс. заявок от исполнителей из 78 регионов России и еще 15 иностранных государств, сообщили организаторы мероприятия. Оргкомитет отметил высокий интерес музыкантов к участию в фестивале. Более 140 экспертов индустрии уже сформировали шорт-лист исполнителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году лидирующую позицию среди жанров заняли рок-музыканты, подавшие 33% всех предложений. На втором месте расположились поп-исполнители с долей 18%, замыкают тройку инди-артисты, чьи заявки составили 11% от общего числа.

Заявки значительной части российских участников — две трети — прислали из регионов за пределами Урала: Центрального федерального округа, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Южного, Дальневосточного и Северо-Кавказского. Наиболее активными городами стали Екатеринбург (25%), Москва (22%) и Санкт-Петербург (9%). Всего заявки поступили из более чем 230 населенных пунктов.

Международный интерес подтвержден заявками от артистов из Казахстана, Беларуси, Индии, Великобритании, Франции, Турции, Таиланда, Латвии, Румынии, Кубы, Кот-д'Ивуара, Ливана, Чада и других стран. Фестиваль сохраняет мультижанровый формат без ограничений по музыкальному направлению.

«Уральская ночь музыки-2026» состоится 19 июня. Программа мероприятия посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Среди объявленных хедлайнеров — группы «Чайф», «Сова», «Ягода» и «СмешBand».

Ирина Пичурина