Акции ВТБ упали почти на 6% на утренних торгах после обвала 26 мая

Акции ВТБ (MOEX: VTBR) продолжили падение после обвала, который произошел вечером 26 мая. На утренних торгах, к 7:24 мск, котировки снизились на 5,91% — до 75,4 руб. за акцию, следует из данных Investing.com.

Вечером 26 мая акции компании упали на 8,6%, достигнув отметки 79,34 руб., что стало минимумом с 2 февраля. За два дня капитализация банка потеряла 129 млрд руб.

Так котировки ВТБ отреагировали на решение наблюдательного совета банка выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 9,71 руб. за бумагу. Общая сумма выплат составит 125 млрд руб., или 25% от прибыли банка по МСФО — сумма совпадает с нижней границей оценки аналитиков, которые ожидали выплаты в размере 25-35%.

Годовое собрание акционеров пройдет 30 июня, на нем обсудят вопрос размещения дополнительных обыкновенных акций. Объем допэмиссии составит до 49% акций. Доля государства по итогам SPO достигнет 50%, стоимость размещения одной акции — 87 руб. Привлеченные деньги банк планирует направить на развитие сотрудничества с объединенной компанией Wildberries&Russ.

