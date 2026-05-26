Совет директоров ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Совет директоров ВТБ (MOEX: VTBR) рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 9,71 руб. на акцию. Это следует из сообщения банка на сайте раскрытия информации.

На выплату дивидендов предлагается направить 25% чистой прибыли за 2025 год. Чистая прибыль группы ВТБ за 2025 год составила 502 млрд руб. Это на 9% меньше, чем годом ранее. По итогам 2024 года ВТБ выплатил дивиденды в размере 25,58 руб. на акцию.

Общее собрание акционеров пройдет 30 июня. На нем также будет рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала банка с помощью размещения дополнительных обыкновенных акций.

Объем допэмиссии составит до 49% акций. Доля государства по итогам SPO (вторичного размещения акций) останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ на SPO составит 87 руб. Привлеченные деньги ВТБ направит на финансирование партнерства с Wildberries и Russ, а также на развитие основного бизнеса. Акции ВТБ падают на 8,43%, до 79,3 руб., следует из данных Investing.com.