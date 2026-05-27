Полянский: позицию России по Старобельску в ОБСЕ слушал полный зал

Обстановка на вчерашнем спецзаседании постсовета ОБСЕ была эмоциональной, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, позицию РФ по теракту ВСУ в Старобельске слушал полный зал.

«Зал был полный, практически все европейские делегации выступили. Мы подробно изложили нашу позицию по Старобельску, привели статистику и объяснили причины ответных российских ударов»,— рассказал «РИА Новости» господин Полянский.

Как уточнил дипломат, во время выступления российская сторона настаивала, что украинские силы наносят прицельные удары по гражданским объектам. Он утверждает, что Россия наносит «точечные удары по военной инфраструктуре» Украины, а люди гибнут из-за работы украинской ПВО.

ВСУ ударили по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. По данным МЧС, погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. ОБСЕ отклонила просьбу России провести заседание по поводу удара ВСУ.

