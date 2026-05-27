В Ярославле произошло массовое ДТП

26 мая 2026 года в 18:10 на Ленинградском проспекте в Ярославле у дома 35А произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей и автобуса, в результате которого один человек получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW совершил столкновение с автобусом МАЗ, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. В ходе аварии у BMW оторвалось колесо, которое попало в автомобиль Renault, двигавшийся в попутном направлении.

После удара о Hyundai автомобиль BMW съехал в кювет и перевернулся, а Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chery. Водитель Hyundai, мужчина 2004 года рождения, с травмами госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

