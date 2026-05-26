Небензя заявил об отсутствии переговоров России с Украиной

Россия и Украина на данный момент не ведут переговоров по урегулированию конфликта, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции, посвященной атаке ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы представили свои условия. Ничего значимого не происходит»,— отметил господин Небензя (цитата по ТАСС).

Говоря о трагедии в Старобельске, постпред заявил, что секретариат ООН намеренно выбрал расплывчатые формулировки, чтобы «не обидеть» украинские власти. Дипломат подчеркнул, что Россия регулярно представляет всемирной организации материалы, в которых задокументированы преступления Киева против гражданского населения, но генсек ООН Антониу Гутерриш предпочитает игнорировать их.

Россия ранее провела срочное заседание Совета Безопасности ООН. В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ ударили в ЛНР по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. В момент атаки в зданиях находились 86 человек. Погиб 21, более 60 — пострадали.

