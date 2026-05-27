Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-10 ОТА* по доле гостиничных бронирований 1–19 мая

Агентство Доля в 2025 году (%) Доля в 2026 году (%) Изменение за год (п. п.)
«Островок» 24,71 24,82 0,11
«Яндекс Путешествия» 21,22 20,19 -1,03
Acase.ru 13,68 10,69 -2,98
Roomlink 6,71 6,33 -0,39
Bronevik.com 7,91 6,3 -1,61
Ozon Travel 2,13 3,76 1,64
«Т-Путешествия» 3,26 3,49 0,23
Trip.com 1,42 3,3 1,87
Otello 2,27 2,66 0,39
OneTwoTrip 2,69 2,12 -0,58

*Онлайн-тревел агентства.

Источник: Travelline.

Новости компаний Все