Топ-10 ОТА* по доле гостиничных бронирований 1–19 мая

Агентство Доля в 2025 году (%) Доля в 2026 году (%) Изменение за год (п. п.) «Островок» 24,71 24,82 0,11 «Яндекс Путешествия» 21,22 20,19 -1,03 Acase.ru 13,68 10,69 -2,98 Roomlink 6,71 6,33 -0,39 Bronevik.com 7,91 6,3 -1,61 Ozon Travel 2,13 3,76 1,64 «Т-Путешествия» 3,26 3,49 0,23 Trip.com 1,42 3,3 1,87 Otello 2,27 2,66 0,39 OneTwoTrip 2,69 2,12 -0,58