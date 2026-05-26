190 муниципалитетов Воронежской области к 2026 году ввели туристический налог

К началу 2026 года в Воронежской области около 190 муниципальных образований ввели у себя туристический налог. Об этом сообщил начальник отдела камерального контроля регионального УФНС Сергей Четвериков на сессии форума Столля, посвященной изменениям в налоговом законодательстве, которую посетил «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как пояснил господин Четвериков, решение о введении такого налога принимается на уровне местных органов самоуправления, в том числе сельских советов. Он взимается, прежде всего, с владельцев гостиниц, баз отдыха и турбаз.

«Это не столь обременительный налог. Основная масса представителей туристического бизнеса сегодня платит примерно по 100 руб. с каждого проживающего. Тем не менее забывать про этот налог не стоит»,— отметил представитель УФНС.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской области по итогам 2025 года объем поступлений от туристического налога составил 29,8 млн руб. Турналог начал действовать в регионе с 1 января 2025 года.

В прошлом году он распространялся на 127 муниципальных образований из 445, включая 125 городских и сельских поселений, а также два городских округа — Борисоглебск и Нововоронеж. В конце 2025-го в число муниципалитетов, при посещении которых туристы уплачивают налог, вошел Воронеж.

Налог уплачивается при заселении в объекты временного размещения (гостиницы, отели, хостелы и пансионаты). Плательщиками выступают иногородние и иностранные туристы, тогда как отдельные категории граждан освобождены от этой обязанности. Так, налог не распространяется на жителей региона, имеющих регистрацию и вынужденно покинувших свои дома, а также на участников СВО.

Местные власти установили следующие ставки туристического налога: 2% — в 2026 году, 3% — в 2027-м, 4% — в 2028-м и 5% — начиная с 2029 года от налоговой базы. Потенциальный объем поступлений при этом оценивается в 80 млрд руб. ежегодно.

О том, как отреагировал рынок на введенные меры, — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов