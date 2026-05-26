Гражданским делам подобрали председателя

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 26 мая рекомендовала на пост председателя коллегии Верховного суда по гражданским делам судью Олега Нефедова, ранее признавшего экстремистскими и запретившего в РФ «международные движения» ЛГБТ и сатанистов. Господин Нефедов пообещал «взглянуть под новым углом» на нормы Гражданского и отраслевых кодексов. Рекомендацию к переназначению на новый срок также получил председатель Мосгорсуда Михаил Птицын.

Фото: Верховный Суд РФ

ВККС рекомендовала судью Верховного суда (ВС) Олега Нефедова к назначению на должность зампреда ВС — главы коллегии по гражданским делам. Полномочия занимающего этот пост Юрия Глазова истекают в сентябре, и претендовать на переназначение он не стал. Господин Нефедов оказался единственным кандидатом на вакансию, объявленную в апреле.

В нынешней должности председателя дисциплинарной коллегии ВС Олег Нефедов проработал всего около трех месяцев: его назначение состоялось в марте этого года. А до этого он руководил одним из составов коллегии по административным делам и получил известность как судья, который вынес решение о признании экстремистскими и запрещенными на территории РФ «международных движений» ЛГБТ и сатанистов. Также господин Нефедов приостановил запрет деятельности движения «Талибан».

В ходе обсуждения кандидатуры у судьи спросили, поможет ли приобретенный опыт в его будущей работе. Тот заверил, что, безусловно, поможет.

И напомнил, что начинал как судья-цивилист и поменял специализацию уже после того, как был принят Кодекс административного судопроизводства. Многие вопросы, такие как земельные споры или споры о праве собственности на объекты недвижимости, находятся на стыке административного и гражданского судопроизводства, поэтому интересно и полезно будет «взглянуть под новым углом» на положения Гражданского, а также Жилищного и других отраслевых кодексов, поделился своими намерениями судья. Больше вопросов к нему не было. Кандидатуру Олега Нефедова поддержал и председатель ВС Игорь Краснов, принимавший участие в заседании.

Также ВККС рекомендовала кандидатов на должности председателей ряда региональных судов. Среди прочих рекомендацию к переназначению на второй срок получил глава Мосгорсуда Михаил Птицын, впервые назначенный на этот пост в октябре 2020 года. Конкурентов у него тоже не было. В ходе обсуждения ему задали единственный вопрос: помогает ли совершенствованию судебной системы совмещение должностей главы Мосгорсуда и председателя Совета судей (этот выборный орган судейского сообщества господин Птицын возглавил в декабре 2025 года). Судья ответил утвердительно, а в качестве примера привел недавнее совещание по вопросам развития мировой юстиции. Оно проходило под председательством Игоря Краснова на площадке Мосгордумы и оказалось очень продуктивным: представители исполнительной власти из регионов смогли познакомиться с тем, как организованы мировые участки в Москве, и узнали много нового, рассказал Михаил Птицын. Председатель ВС его кандидатуру также поддержал, и члены ВККС проголосовали за рекомендацию единодушно.

Получившие одобрение ВККС кандидаты в судьи теперь должны будут пройти президентскую комиссию по кадрам. Судьи ВС назначаются на должности решением Совета федерации по представлению президента, а председателей региональных судов глава государства назначает своими указами.

Единственным зампредом ВС, назначенным на должность до прихода Игоря Краснова и не прошедшим переназначение, является председатель коллегии по административным делам Игорь Крупнов (его полномочия истекут только в 2031 году). Кроме того, вакантным остается пост председателя коллегии ВС по экономическим спорам, освободившийся после ухода в отставку в апреле этого года зампреда ВС Юрия Иваненко.

Анастасия Корня