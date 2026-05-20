Судейский минимум

Верховный суд РФ намерен обеспечить единый стандарт организации деятельности мировых судей, заявил его глава Игорь Краснов. О том, как это сделать, говорили 20 мая на традиционном семинаре-совещании председателей судов в Москве. На этот раз его участниками стали также представители регионов, где пока по-разному понимают, что следует считать минимально достаточным для эффективной работы мировой юстиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель Верховного суда России Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов поручил разработать единые минимальные стандарты обеспечения деятельности мировых судей и унифицированные подходы к использованию ведомственных информационных систем. Об этом он заявил на семинаре-совещании председателей судов. Существующая модель, при которой материально-техническое и организационное обеспечение мировых судов зависит от возможностей регионов, порождает серьезное неравенство в условиях работы судейского корпуса, отметил глава ВС. «Важно преодолеть противоречие между первоначальной идеей мировой юстиции как максимально доступного, оперативного и "человеческого" правосудия и фактической трансформацией мировых судей в самый перегруженный элемент судебной системы»,— подчеркнул господин Краснов.

Мировые суды, в отличие от федеральных, финансируются из двух источников: зарплата и социальные выплаты судьям идут из федерального бюджета, а за их материально-техническое обеспечение и содержание аппарата отвечают регионы.

Поэтому объем финансирования одного судебного участка сильно колеблется и, по данным Судебного департамента при ВС, составляет от 3 млн руб. (в Ингушетии) до 21,5 млн руб. (в Ямало-Ненецком автономном округе) в год. При этом в 36 регионах уровень обеспеченности мировых судов материально-техническими средствами оценивается как «в целом недостаточный», сообщил гендиректор Судебного департамента Геннадий Лопатин. Среди основных проблем — нехватка помещений для судебных участков и недоукомплектованность аппаратов мировых судей (в пяти регионах даже не введены должности помощников мировых судей).

Ситуация осложняется отсутствием обязательных для всех стандартов материально-технического обеспечения.

Против закрепления таких стандартов на нормативном уровне выступают Минфин и Минюст, рассказал господин Лопатин, но работа в этом направлении продолжается. В этом году Судебный департамент провел опрос регионов о целесообразности введения единого подхода к обеспечению деятельности мировой юстиции. В пользу законодательного закрепления минимальных нормативов высказались 70 субъектов федерации (82%), а шесть обозначили необходимость их дополнительного финансирования из федерального бюджета. Судебный департамент уже разработал и согласовал с Советом судей минимальные нормативы обеспечения деятельности мировых судей, их также разослали главам регионов для ознакомления.

Этот документ (“Ъ” ознакомился с ним) предполагает, что мировой судья может рассчитывать на кабинет площадью не менее 16 кв. м, а помощник и ведущий прием посетителей специалист должны иметь в своем распоряжении от 9 до 12 кв. м. Зал судебного заседания должен быть не менее 60 кв. м, а камеры для арестованных — не менее 4 кв. м. Рекомендуется иметь не менее трех камер на один зал, поскольку это должно обеспечить раздельное содержание мужчин, женщин и несовершеннолетних. Отдельные помещения должны быть предусмотрены для ознакомления с материалами дела, хранения вещдоков, архива и конвоя. В минимальный набор входят также компьютеры, системы связи, оборудование для аудиопротоколирования и видео-конференц-связи. Не забыты и технические средства защиты: интроскоп, металлообнаружитель, турникет на входе и противотаранное устройство.

На десять судебных участков полагается один автомобиль, а мировой судья может рассчитывать на служебное обмундирование: мантию, китель (обычный и для торжественных случаев), а также головной убор с кокардой.

Ректор Университета правосудия и председатель Высшей квалификационной комиссии по приему экзаменов на должность судьи Ольга Тисен высказалась еще и за введение единых образовательных стандартов для мировых судей. Сейчас к этой деятельности не предъявляется жестких требований, отметила она: доходит до того, что лекции мировым судьям читают адвокаты. Между тем это должен быть набор правил «для того, чтобы не учили антироссийским позициям и не транслировали практику, которая противоречит в настоящее время позиции председателя Верховного суда», подчеркнула госпожа Тисен.

Анастасия Корня