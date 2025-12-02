Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Мосгорсуда Птицын избран председателем Совета судей России

Председатель Мосгорсуда Михаил Птицын избран председателем Совета судей России. Его предшественником на этом посту был Виктор Момотов. В сентябре он ушел в отставку после иска Генпрокуратуры об изъятии имущества стоимостью 9 млрд руб., происхождение которого ведомство связывает с нарушением антикоррупционного законодательства.

Михаил Птицын (фото 2020 года)

Михаил Птицын (фото 2020 года)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Михаил Птицын (фото 2020 года)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Совет судей также согласовал кандидатуру бывшего заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина к назначению гендиректором судебного департамента. О вероятности такого назначения ранее писал «Ъ».

«Приказ о назначении Лопатина Геннадия Борисовича гендиректором судебного департамента мной подписан», — уточнил сегодня председатель Верховного суда Игорь Краснов.

Анастасия Корня

Новости компаний Все