Глава Мосгорсуда Птицын избран председателем Совета судей России

Председатель Мосгорсуда Михаил Птицын избран председателем Совета судей России. Его предшественником на этом посту был Виктор Момотов. В сентябре он ушел в отставку после иска Генпрокуратуры об изъятии имущества стоимостью 9 млрд руб., происхождение которого ведомство связывает с нарушением антикоррупционного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Птицын (фото 2020 года)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Михаил Птицын (фото 2020 года)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Совет судей также согласовал кандидатуру бывшего заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина к назначению гендиректором судебного департамента. О вероятности такого назначения ранее писал «Ъ».

«Приказ о назначении Лопатина Геннадия Борисовича гендиректором судебного департамента мной подписан», — уточнил сегодня председатель Верховного суда Игорь Краснов.

Анастасия Корня