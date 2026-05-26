В Ярославле закупят 14 павильонов для продажи еды и сувениров

В Ярославле муниципальное АО «Центр» приобретет 14 новых нестационарных торговых павильонов (НТО) за 12,4 млн руб. Соответствующая информация отражена на сайте закупок.

Половину НТО будут использовать под реализацию сувенирной продукции, вторую — для торговли продуктами общественного питания. Новые павильоны будут белого цвета с коричневыми крышей и элементами. В Ярославле их ждут до 1 сентября 2026 года.

Итоги торгов намерены подвести 29 мая.

