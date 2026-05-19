Суд обнулил более 17 млрд рублей долгов УК ЮГК перед Константином Струковым

Арбитражный суд Челябинской области признал притворной сделкой договор займа между национализированной управляющей компанией ЮГК и ее экс-президентом Константином Струковым. Информация размещена в картотеке дел. По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, речь идет о списании более 17 млрд руб.

Заявление управляющей компании ЮГК рассматривалось в закрытом режиме с 4 мая. Согласно картотеке дел, в процессе истец также просил принять обеспечительные меры и рассмотреть требования в ускоренном режиме. В удовлетворении второго ходатайства суд отказал. Кроме того, от ответчика поступил встречный иск, однако его подробности неизвестны. Первая инстанция в итоге его отклонила.

По данным источника «Ъ-Южный Урал», арбитражный суд также взыскал с Константина Струкова сумму государственной пошлины в размере 10 млн руб.

ПАО «Южуралзолото группа компаний», управляющая компания ЮГК и связанные с холдингом компании находятся под управлением государства в лице Росимущества с 11 июля 2025 года. Решение о национализации принял Советский районный суд Челябинска, удовлетворив иск Генпрокуратуры РФ об изъятии у Константина Струкова более 149 млрд обыкновенных акций ПАО «ЮГК» и еще девяти организаций. Росимущество впоследствии оценило активы в 162 млрд руб. В мае этого года государство попыталось продать их на открытых торгах, однако они не состоялись из-за отсутствия заявок. Повторно их проведут уже в формате «голландского аукциона».

Ольга Воробьева