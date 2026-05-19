Количество резюме в фармацевтике выросло на 69% за два года

В канун Дня фармацевтического работника производитель лекарственных препаратов «Биннофарм Групп» совместно с hh.ru проанализировали кадровый спрос и предложение в сфере фармацевтики. Исследование показало, что рынок труда в фармацевтике становится более конкурентным: количество опубликованных и обновленных резюме с начала года превышает число вакансий. При этом работодатели продолжают активно наращивать подбор персонала, и число вакансий сохраняет положительную динамику.

По данным hh.ru, с января по май соискатели опубликовали или обновили более 245,2 тыс. резюме в фармацевтике. В течение двух последних лет количество соискателей стабильно растет. Так, в сравнении с январем-маем 2025 года показатель вырос на 9%, а с тем же периодом 2024 года — на 69%.

Несмотря на рост конкуренции среди кандидатов, компании продолжают активно искать сотрудников. С начала года по май компании разместили более 52,2 тыс. вакансий в сфере фармацевтики. Это на 15% больше, чем в январе-мае 2025 года и на 14% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Чаще всего специалистов ищут в Москве — 26% от общего числа вакансий в сфере, Московской области и Санкт-Петербурге — по 10% в каждом регионе, Краснодарском крае — 4%, Свердловской и Новосибирских областях, а также Республике Татарстан — по 3%, в Самарской, Нижегородской и Ростовской областях — по 2%.

В апреле 2026 года медианная предлагаемая заработная плата в сфере медицины и фармацевтики составила 80 тыс. руб. Показатель на 7% выше относительно апреля 2025 года и на 26% — в сравнении с апрелем 2024 года.

Самые высокие медианы зарплатных предложений в сфере медицины и фармацевтики по итогам первого квартала 2026 года предлагали в Камчатском крае — 143,8 тыс. руб., Магаданской области — 135 тыс. руб., Республике Татарстан — 130 тыс. руб., Ямало-Ненецком АО — 125,5 тыс. руб., Москве — 115,8 тыс. руб.

Соискатели без опыта стали также чаще выходить на рынок труда в сфере медицины и фармацевтики. Так, с января по май этого года было размещено более 52,7 тыс. резюме, что на 5% больше, чем в аналогичный период 2025 года и на 21%, чем в 2024.

«Фармацевтическая отрасль и особенно сектор фармацевтического производства остаются одними из самых стабильных и привлекательных направлений на рынке труда. Именно поэтому мы видим рост числа соискателей и усиление конкуренции за позиции в индустрии. При этом спрос на квалифицированных специалистов, особенно молодых сотрудников с профильным образованием и мотивацией к развитию, по-прежнему остается высоким. Сегодня компании активно работают с вузами, развивают программы стажировок и практик, формируя кадровый резерв на перспективу. Дополнительным фактором привлекательности отрасли остаются конкурентные условия труда и сильные социальные программы, которые традиционно предлагают фармацевтические производители», — отметила директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко.

Наиболее востребованными специалистами в отрасли остаются фармацевты-провизоры — на них приходится 26% всех вакансий в сфере. Также работодатели активно ищут медицинских представителей (7%) и менеджеров по продажам (6%).