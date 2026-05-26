Медведев проиграл 97-й ракетке мира Уолтону на старте Roland Garros

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). В первом раунде он уступил австралийцу Алексу Уолтону, занимающему 97-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Даниил Медведев

Встреча продолжалась 3 часа 21 минуту. Австралиец одержал победу со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4. Во втором круге Алекс Уолтон сыграет с 85-й ракеткой мира, американцем Закари Свайдой.

Даниил Медведев второй сезон подряд и седьмой раз в карьере не смог преодолеть первый круг Roland Garros. Его лучшим достижением на турнире стал выход в четвертьфинал в 2021 году.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал испанец Карлос Алькарас, который в этом сезоне не участвует в состязании из-за травмы запястья.

Таисия Орлова