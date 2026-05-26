Рябков рассказал детали разговора Лаврова и Рубио об ударах по Киеву

Глава российского МИДа Сергей Лавров объяснил госсекретарю США Марко Рубио, почему Россия решила ударить по центру Киева. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Госсекретарю вчера было разъяснено, что привело нас к этому решению. Среди прочего — это полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов, которые мы наблюдаем, НАТО, натовских стран»,— сказал господин Рябков на I Международном форуме по безопасности под эгидой Совета безопасности (цитата по ТАСС). По словам замглавы МИДа, Сергей Лавров также призвал эвакуировать посольство США в Киеве.

Сергей Лавров и Марко Рубио созвонились 25 мая. Российский министр рассказал госсекретарю США, что вооруженные силы РФ приступают к «системным и последовательным ударам» по объектам в Киеве. В министерстве назвали это ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. При атаке в ночь на 22 мая погиб 21 человек.