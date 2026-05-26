РБК: ВТБ купит долю в цифровых финансовых активах Wildberries

ВТБ (MOEX: VTBR) и объединенная компания Wildberries&Russ (РВБ) договорились о стратегическом партнерстве, сообщил РБК со ссылкой на источники. В пресс-службе банка подтвердили информацию об альянсе и рассказали, что первым шагом станет покупка ВТБ миноритарной доли в цифровых финансовых активах РВБ.

Документ о партнерстве пока носит рамочный характер. Конфигурация альянса будет обсуждаться в ближайшие месяцы, уточнили собеседники издания. По их информации, сотрудничество начнут детально прорабатывать после собрания акционеров ВТБ 30 июня. «Договоренности предусматривают возможность увеличения нашей доли. Группа ВТБ видит большой потенциал в партнерстве с РВБ и готова к масштабным инвестициям в развитие этих отношений»,— пояснили РБК в пресс-службе банка.

По словам собеседников издания, на базе розничного бизнеса ВТБ и входящего в состав Wildberries&Russ «ВБ Банка» планируется развивать финтех-проекты. По соглашению между банком и маркетплейсом на пост зампредседателя возвращается Георгий Горшков. Сейчас он возглавляет «ВБ Банк». Под его ответственность перейдет развитие розничного бизнеса, утверждают источники РБК.

О том, что Wildberries и ВТБ обсуждают варианты интеграции, РБК сообщал в начале апреля. Источники издания говорили, что стороны пока не определились с возможной схемой владения, долями и ценой. Тогда гендиректор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Ким назвала эти сообщения «полной чушью». «Банкам — банковское, а маркетплейсам — маркетплейсовое»,— говорила она.