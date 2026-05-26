Картаполов уточнил цели ударов российских войск в Киеве

К «центрам принятия решений» в Киеве не относятся правительственные здания, в том числе Верховная рада и офис президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

«Верховная рада не является центром принятия решений — точно так же, как в России, например, им не является Государственная Дума. Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары»,— заявил господин Картаполов. Говоря про офис украинского президента, он сказал, что Владимир Зеленский «там не появляется». По словам депутата, господин Зеленский «сидит в бункере», поэтому бить по этому объекту бессмысленно.

Господин Картаполов отметил, что главная задача вооруженных сил России — ударить по скрытым защищенным пунктам ВСУ. «Нужно понимать, что они не в центре Киева находятся. Это скрытые, хорошо укрепленные пункты. И наша задача — выявлять их и вскрывать при помощи имеющегося вооружения»,— пояснил депутат.

Накануне МИД России заявил, что российская армия готовится нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. Ведомство призвало иностранцев покинуть город. В министерстве назвали это ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР.