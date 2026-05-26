Госдума защитила выпускников образовательных организаций МВД от призыва в армию

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении отсрочки от армии для выпускников образовательных учреждений министерства внутренних дел (МВД). Они будут получать бронь по выпуску и сохранят ее на все время последующей службы в органах. Как пояснили с трибуны нижней палаты, мера направлена на борьбу с кадровым дефицитом.

Законопроект, который рассматривали депутаты, изначально не касался вопроса отсрочки, ограничиваясь уточнением порядка присвоения воинских званий. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, представлявший проект перед вторым чтением, рассказал, что поправки инициировали после соответствующего решения президента России Владимира Путина. «Министерство испытывает огромный дефицит кадров, о чем мы с вами знаем»,— пояснил парламентарий.

Бронь от армии распространяется на выпускников образовательных организаций МВД, включая среднее и профессиональное образование. Отсрочка полагается им непосредственно после выпуска из образовательной организации и сохраняется затем на все время службы в указанных органах.

В январе замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что в некоторых подразделениях МВД нехватка личного состава достигает 40%.

Степан Мельчаков