Татьяна Ким назвала «полной чушью» сообщения об объединении Wildberries и ВТБ

Гендиректор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Ким прокомментировала сообщения о возможном объединении маркетплейса и банка ВТБ (MOEX: VTBR). Ранее в пресс-службе Wildberries и Russ (РВБ) опровергли эту информацию.

«100% нет, это полная чушь»,— сказала госпожа Ким «Интерфаксу» на форуме КИТ-2026. При этом она указала на сотрудничество двух компаний. Маркетплейс привлекает у ВТБ кредитные средства, а также купил бывший офис банка «Открытие» в Москве, рассказала Татьяна Ким.

О том, что Wildberries и ВТБ обсуждают варианты интеграции, сообщал РБК. Источники издания говорили, что стороны пока не определились с возможной схемой владения, долями и ценой. Еще один собеседник уточнял, что возможная сделка произойдет «не завтра и не послезавтра». К слиянию «есть интерес со стороны государства», утверждало издание. Источники РБК допустили выход некоторых акционеров группы РВБ из актива.

«Уж если бы мы шли туда, куда нас посылают, мы бы точно так не делали, как они говорят. Как говорит Андрей Леонидович (председатель правления ВТБ Андрей Костин.—“Ъ”), банкам — банковское, а маркетплейсам — маркетплейсовое»,— отметила госпожа Ким. Она добавила, что у нее «очень теплые и дружеские отношения» с Андреем Костиным. «Один раз он меня даже в набсовет приглашал»,— сказала глава Wildberries.