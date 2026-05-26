В Ярославле на 15 часов закроют участок улицы Победы

В Ярославле с вечера 26 мая для проезда автомобилей будет закрыт участок улицы Победы от проспекта Октября до улицы Советской. Приказ подписал первый замдиректора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ограничения дорожного движения вводятся в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам. Движение будет закрыто в районе Соборной мечети с 23:00 26 мая до 14:00 27 мая. На указанном участке также запретят парковку транспортных средств.

Алла Чижова

