В Ярославле на 15 часов закроют участок улицы Победы
В Ярославле с вечера 26 мая для проезда автомобилей будет закрыт участок улицы Победы от проспекта Октября до улицы Советской. Приказ подписал первый замдиректора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Ограничения дорожного движения вводятся в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам. Движение будет закрыто в районе Соборной мечети с 23:00 26 мая до 14:00 27 мая. На указанном участке также запретят парковку транспортных средств.