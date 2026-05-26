Суд приостановил дело бывшего курского полицейского из-за его ухода на СВО

Рыльский райсуд Курской области приостановил производство по уголовному делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов и о превышении полномочий в отношении находившегося под стражей подполковника полиции Игоря Душкина, который во время вторжения военных ВСУ в регион участвовал в эвакуации мирных жителей. Как рассказали «Ъ» в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, решение было принято, поскольку подсудимый заключил контракт о прохождении военной службы и отправился в зону специальной военной операции (СВО).

В мае прошлого года бывшего полицейского задержали и заключили под стражу по уголовному делу о краже оружия в составе преступной группы. Как «Ъ» сообщал, его подозревали в причастности к деятельности ЧВК «Ястреб» и ее основателя Алексея Марущенко, которому вместе с партнерами вменяют различные преступления. Среди них — мошенничество, вымогательство и убийства. Позже связь господина Душкина с ними опровергли. После этого ему вменили незаконное использование неучтенного оружия и патронов во время эвакуации мирных жителей.

Бывший полицейский около 20 лет проработал в органах правопорядка в Рыльском районе Курской области, где в последние годы трудился на должности начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних местного отдела МВД. После вторжения украинских боевиков на территорию региона в 2024 году он принял участие в эвакуации мирных жителей. Во время работы в обстреливаемом селе Крупец Игорь Душкин отразил атаку дрона, атаковавшего его служебный автомобиль. Полицейский сбил его из стрелкового оружия, фактически не допустив взрыва рядом с жилым домом, в котором находились гражданские.

Сергей Толмачев, Воронеж