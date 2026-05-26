Благоустройство Стрелки в Рыбинске начнется в июне

В Рыбинске в июне начнется благоустройство Стрелки, в рамках которого там появится ландшафтный парк «Рыбинская гавань» в речной и корабельной тематике. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Из Telegram-канала Дмитрия Рудакова, главы Рыбинска

Проект в 2025 году выиграл грант Минстроя в размере 107 млн руб. в конкурсе «Исторические поселения и малые города». Подрядчика для выполнения первого этапа работ искали через открытый конкурс, цена контракта составит 120,2 млн руб. На конкурс была подана одна заявка.

В администрации города сообщили, что подрядчиком будет ООО «Зеленый город». Эта компания делала Волжский парк, улицу Бульварную, сквер на Суркова. Подрядчику дается на работу 120 дней.

«Деревянная мостовая у воды, много зелени и плиточные дорожки — такой уже в этом году станет Стрелка. Ставлю задачу — сохранить Стрелку зеленой. Никакого бетона и асфальта. Максимум зелени и природных материалов»,— сообщил господин Рудаков. Он добавил, что часть деревьев срубят (сорный ясень, выродившиеся тополя), а высаженные местными жителями сохранят.

Алла Чижова