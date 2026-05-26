В Британии усомнились в заявлении Фараджа о взломе телефона хакерами из РФ

Бывший глава Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Киаран Мартин назвал «не имеющими никаких оснований» утверждения лидера партии Reform UK о том, будто его мобильный телефон взломали российские хакеры. По словам господина Мартина, Найджел Фарадж до сих пор не представил «ни единого доказательства» якобы имевшего место взлома. Об этом пишет The Guardian.

Заявление о взломе телефона и электронной почты хакерами из России господин Фарадж сделал несколько дней назад на фоне разразившегося коррупционного скандала. Его обвинили в сокрытии получения £5 млн от частного жертвователя. Господин Фарадж решил, что информацию о подарке, о котором якобы никто не мог знать, передали прессе «агенты иностранного государства». Привлеченные им эксперты пришли к выводу, что доступ к телефону и почте могли получить «враждебные государственные субъекты, почти наверняка связанные с Москвой».

«Претендующий на пост премьер-министра политик фактически заявил, что Россия осуществила беспрецедентное агрессивное вмешательство — злонамеренное вмешательство — в британскую политику, и при этом не представил ни грамма доказательств в подтверждение этого»,— заметил господин Мартин. Эксперт порекомендовал господину Фараджу обратиться в NCSC для проверки по факту якобы имевшего место взлома. Как пишет The Guardian, ожидается, что глава Reform UK последует этому совету.

Алена Миклашевская