СКР предложил поправки к статье УК о нелегальном майнинге

Следственный комитет России (СКР) разработал законопроект об ужесточении ответственности за незаконный майнинг. Ведомство предлагает предусмотреть в Уголовном кодексе ответственность за майнинг криптовалюты, который приводит к крупному ущербу или извлечению незаконного дохода. Об этом заявил глава отдела аналитического сопровождения следствия СКР Станислав Васильев.

Господин Васильев рассказал на Международном форуме по безопасности, что в России действуют около 190 тыс. нелегальных майнеров. Ущерб от их действий за прошлый год может достигать $280 млн. Глава отдела отметил, что из-за этого страдает энергетическая отрасль, а также снижаются налоговые поступления.

По словам Станислава Васильева, законопроект не предполагает полный запрет майнинга, а установит ответственность за «наиболее опасные проявления незаконного майнинга, которые приводят к крупному ущербу или извлечению незаконного дохода» (цитата по «Интерфакс»). Он добавил, что следователи имеют опыт и возможности пресекать такие преступления, даже если организаторы пытаются «укрыться в цифровой тени».

В марте правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконный майнинг. Депутаты предложили назначать по новой статье УК до пяти лет лишения свободы и конфискацию имущества за такие преступления. За нанесение ущерба или получение дохода в особо крупном размере законопроект предполагает штрафы до 2,5 млн руб. В апреле Госдума приняла закон об административных штрафах за нарушение законодательства о майнинге.

