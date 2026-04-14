Госдума в I чтении одобрила проект о штрафах за незаконный майнинг

Госдума приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за нарушение законодательства о майнинге цифровой валюты. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты. Его внесли в Госдуму в январе 2025 года.

Законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Он, в частности, дополняет статьей 15.50 главу 15 КоАП. Согласно инициативе, осуществление майнинга в регионах, где он запрещен, может повлечь штраф от 100 до 150 тыс. руб. с конфискацией оборудования для граждан, от 300 до 800 тыс. руб. для должностных лиц и от 1 до 2 млн руб. с конфискацией оборудования или приостановкой деятельности до трех месяцев для организаций.

За майнинг или превышение лимита энергопотребления без включения в соответствующий реестр для граждан предусмотрен штраф от 100 до 150 тыс. руб., для должностных лиц — от 200 до 300 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 300 до 400 тыс. руб., а для организаций — от 400 до 500 тыс. руб. Такие же штрафы установят за незаконную деятельность оператора майнинговой инфраструктуры.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, эксперты оценивают ежегодные потери российского бюджета от нелегального майнинга на 10 млрд руб. из-за потерь в энергосекторе и 9,6 млрд руб. из-за уклонения от налогов.

В конце марта в Госдуму также внесли законопроект, предполагающий уголовное наказание за незаконный майнинг, если он причинил крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжен с извлечением дохода в крупном размере. Инициатива предполагает штрафы до 2,5 млн руб., конфискацию имущества и тюремное заключение сроком до пяти лет.