В Госдуму внесли проект о конфискации и пятилетнем сроке за незаконный майнинг

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий конфискацию имущества и тюремное заключение сроком до пяти лет за незаконный майнинг цифровой валюты. Об этом свидетельствует статус документа в думской системе документооборота. 23 марта инициативу одобрила правкомиссия.

Законопроект № 1193493-8 предлагает дополнить УК РФ статьей 171.6, а также внести корреспондирующие изменения в статьи 76.1 и 104.1 УК РФ и статьи 150 и 151 УПК РФ. Нововведения предполагают установление уголовной ответственности за незаконные майнинг цифровой валюты и деятельность оператора майнинговой инфраструктуры, если они причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.

В случае нанесения ущерба или получения дохода в крупном размере проект предусматривает штраф до 1,5 млн руб. либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет. При нанесении ущерба или получении дохода в особо крупном размере предусматривается штраф от 500 тыс. до 2,5 млн руб., принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на аналогичный срок.

Крупный ущерб и доход составляют сумму более 3 млн 500 тыс. руб., а особо крупный ущерб и доход — свыше 13 млн руб. На незаконный майнинг цифровой валюты и незаконную деятельность оператора майнинговой инфраструктуры также будет распространяться конфискация имущества.

С 1 ноября 2024 года в России действует закон, официально разрешающий добычу криптовалют. Такой деятельностью могут заниматься компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в специальном налоговом реестре. Майнинг также разрешается осуществлять физлицам, если их энергопотребление не превышает 6 тыс. кВт·ч в месяц. Майнеров обязали предоставлять адреса кошельков и информацию о сделках госведомствам.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, майнингом криптовалюты в России могут заниматься около 50 тыс. субъектов. При этом в соответствующий реестр лиц на данный момент включено только 1489 субъектов.