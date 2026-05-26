Мексика примет сборную Ирана по футболу на чемпионате мира после отказа США

Сборная Ирана по футболу будет базироваться в Мексике во время чемпионата мира по футболу 2026 года и ограничит свои поездки в США только днями матчей. Об этом сообщает CNN.

26 мая президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна готова принять спортсменов. По ее словам, FIFA обратилась к ней после того, как «США ясно дали понять, что не хотят, чтобы иранская сборная оставалась в стране во время турнира».

Тренировочная база сборной Ирана будет находиться в спортивном центре «Ксолоитцкуинтли» в Тихуане. Помимо Ирана в Мексике будут размещены сборные Мексики, Уругвая, Колумбии, а также Южной Кореи, ЮАР и Туниса. Канада и Панама будут базироваться в Канаде. Остальные 39 сборных разместятся в США.

Екатерина Наумова