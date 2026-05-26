Стоимость апартаментов в Сочи снизилась на 11%

Средняя цена проданного квадратного метра апартаментной недвижимости в Сочи за четыре месяца 2026 года составила 934 тыс. руб. Это на 11% ниже аналогичного периода 2025 года, сообщили «Ъ-Сочи» в консалтинговой компании Macon.

На сегодняшний день, по данным Macon, номерной фонд строящихся апарт-отелей Сочи составляет почти 10 тыс. номеров и апартаментов. С начала года его объем вырос на 6%.

За первые четыре месяца текущего года в сочинских апарт-отелях было совершено всего 153 сделки, что на 25% больше, чем за четыре месяца 2025 года. «Рынок продолжает стагнировать ввиду очень высоких бюджетов покупки и усилившейся конкуренции»,— говорит директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.

По ее словам, объем жилищного строительства в Сочи с начала 2026 года не изменился, а новых проектов выведено не было. Средняя цена проданного «квадрата» жилья в курортной столице России за первые четыре месяца этого года составила 379 тыс. руб., что на 6% выше аналогичного периода 2025-го.

Всего с января по май было продано около 300 квартир. Число сделок выросло относительно 2025 года в 1,4 раза.

«Рост числа сделок фиксируется только за счет января, аналогично краснодарскому рынку. В феврале—апреле объем сделок упал до средней отметки 37 единиц в месяц, что является очень низким значением»,— говорит Ольга Змиевская.

В Краснодаре, для сравнения, объем сделок за первые четыре месяца 2026 года составил 6,3 тыс. единиц, что в 1,5 раза больше значения аналогичного периода прошлого года. Но прирост, по словам госпожи Змиевской, обеспечил исключительно январь.

«В январе 2026 года ажиотаж с покупкой жилой недвижимости в Сочи и Краснодаре был продиктован ожиданием того, что условия по семейной ипотеке будут существенно ужесточены. В остальные месяцы (февраль—апрель) число сделок примерно соответствует началу 2025 года. При объеме спроса на уровне последних трех месяцев на реализацию всех остатков квартир в Сочи уйдет более 10 лет. Негативно сказывается не столько низкая доступность рыночных ипотечных программ, но и очень высокий уровень цен, дороже столичных»,— говорит Ольга Змиевская.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», из всего строящегося объема квартир в кубанской столице продано на сегодняшний день только чуть больше 20%. Остальной объем в 78%, или 67 тыс. квартир, по словам аналитиков, не продан. «При той активности спроса, что имела место в феврале—апреле, на реализацию этого объема уйдет порядка пяти лет, а значит, ближайшие месяцы и, возможно, весь год будут сложными для девелоперов города. Рынок ждет восстановления доступности рыночной ипотеки»,— прокомментировала госпожа Змиевская.

Михеенко Дмитрий