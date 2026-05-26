Жительница Ярославской области 17 лет незаконно получала выплаты по инвалидности

В Ярославской области полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 56-летней местной жительницы, которая на протяжении 17 лет незаконно получала выплаты по инвалидности. Об этом сообщили в УМВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следователей, в 2008 году обвиняемая с использованием подложных медицинских документов оформила статус инвалида II группы и положенные по закону выплаты. Факт незаконного получения страховой пенсии и ежемесячной выплаты был выявлен в 2025 году и сразу прекращен. За 17 лет жительница региона получила 2 млн руб.

Вину в совершении преступления она признала. Дело по статье о мошенничестве при получении социальных выплат направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алла Чижова

