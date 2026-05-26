Подозреваемый в убийстве отца в Липецкой области признал вину

При расследовании дела об убийстве мужчины в Липецкой области были задержаны сын убитого и его знакомый. Они признали вину и рассказали подробности преступления. СКР будет ходатайствовать об аресте задержанных, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали задержанные, они долго планировали преступление и переделали для этого огнестрельное оружие. Само убийство произошло в районе села Ольховец Лебедянского округа.

По данным Telegram-канала «112», подростки занимались изготовлением и продажей оружия. Когда об этом узнал отец одного из них, он «устроил скандал» и поехал забирать сына из колледжа в Липецке. Мужчина посадил обоих подростков в машину, а когда сел туда сам, ему выстрелили в голову. После этого мальчики спрятали тело в лесу и скрылись.

Родственники убитого заявили о пропаже их с сыном 22 мая. Они подтвердили, что мужчина поехал забирать подростка с учебы. После этого оба перестали выходить на связь. 25 мая было возбуждено уголовное дело об убийстве, в тот же день мальчика нашли.

