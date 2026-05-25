В Липецкой области возбудили дело после пропажи отца и сына

СКР возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи в Липецкой области мужчины и его 18-летнего сына. Следователи обнаружили тело старшего мужчины со следами насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации правоохранителей, 22 мая родственники на машине возвращались из Липецка в Данковский округ. Домой они так и не вернулись, а также перестали выходить на связь. После этого родные пропавших обратились в полицию.

В регионе организовали поисковые работы с участием волонтеров. Позже в лесу в Лебедянском округе обнаружили автомобиль пропавших, а рядом с ним — тело 43-летнего мужчины. Местонахождение юноши до сих пор неизвестно.

