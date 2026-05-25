Разыскивавшегося в Липецкой области подростка заподозрили в убийстве отца

В Липецкой области задержали 18-летнего юношу, пропавшего вместе с отцом 22 мая. Вместе с подростком задержали его знакомого, обоих проверяют на причастность к убийству мужчины. Об этом сообщили в СКР.

В ведомстве уточнили, что задержанных везут к следователю на допрос. Расследование взяло на контроль региональное управление прокуратуры.

Жена убитого в разговоре с РЕН ТВ уточнила, что муж ездил в Липецк забирать сына с учебы. По ее словам, отношения между отцом и сыном были хорошими.

О возбуждении дела об убийстве СКР сообщил сегодня. По данным ведомства, 22 мая подросток со своим отцом ехали на машине из Липецка домой, в Данковский округ Липецкой области. В какой-то момент связь с ними пропала, домой они не вернулись. Родные пропавших обратились в полицию, в регионе начались поисковые работы. Позже в Лебедянском округе нашли автомобиль, а рядом с ним — тело мужчины со следами насильственной смерти.

