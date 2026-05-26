МВД подтвердило появление у Колокольцева нового заместителя

Заместителем министра внутренних дел России стал генерал-майор полиции Алексей Макаров, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. Сегодня его представили сотрудникам.

Алексей Макаров

Накануне «Ъ» писал, что господин Макаров сменил на посту заместителя министра Виталия Шулику. Господин Шулика после 17 лет работы в органах внутренних дел перешел в Минобороны на должность заместителя министра.

Указ президента Владимира Путина о назначении Алексея Макарова был подписан 22 мая. По данным «Ъ», до этого господин Макаров работал в должности заместителя начальника Главного управления МВД по Москве — начальника тыла.

