Алексей Макаров назначен замминистра внутренних дел России

На пост заместителя министра внутренних дел России, по данным «Ъ», назначен Алексей Макаров. Завтра господина Макарова представят коллективу. Его предшественник Виталий Шулика стал замминистра обороны вместо Олега Савельева.

Алексей Макаров

Фото: ГУ МВД России по г. Москве Алексей Макаров

Указ о назначении нового замглавы МВД был подписан президентом Владимиром Путиным 22 мая. Алексей Макаров до этого занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД по Москве — начальника тыла, уточнил источник «Ъ».

Олег Савельев освободил должность заместителя министра обороны — руководителя аппарата Минобороны России в связи с переходом на другую работу. Какую именно, пока неизвестно.