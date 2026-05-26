Суд утвердил взыскание с Чубайса и ответчиков 5,5 млрд руб. по иску «Роснано»

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение арбитража Москвы о взыскании с Анатолия Чубайса и еще шести бывших руководителей «Роснано» 3,9 млрд руб. и $20,45 млн (в сумме более 5,5 млрд руб.). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Роснано» подало иск к Анатолию Чубайсу, Юрию Удальцову, Борису Подольскому, Дмитрию Пимкину, Олегу Киселеву, Герману Пихое, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину. Компания потребовала взыскать убытки после неудачного проекта «гибких планшетов». Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск частично — он отклонил требования к господину Тычинину. Из-за этого апелляционные жалобы подали и «Роснано», и ответчики.

