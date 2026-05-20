«Роснано» обжаловало решение по иску на 5,5 млрд руб. к Чубайсу

«Роснано» обжаловало принятое по его иску решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей госкомпании более 5,5 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жалоба «Роснано» поступила в суд первой инстанции 19 мая. Ее вместе с материалами дела направят на рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд. Все семь ответчиков также обжаловали решение суда.

«Роснано» в марте 2025 года подало иск к Анатолию Чубайсу, Юрию Удальцову, Борису Подольскому, Дмитрию Пимкину, Олегу Киселеву, Герману Пихое, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину. Компания потребовала взыскать убытки после неудачного проекта «гибких планшетов». В апреле 2026-го арбитраж Москвы частично удовлетворил иск в размере 3,892 млрд руб. и $20,45 млн (суммарно — около 5,5 млрд руб.). Суд, однако, отклонил требования «Роснано» к одному из ответчиков — бывшему гендиректору дочерней компании «Роснано» Plastic Logic господину Тычинину.