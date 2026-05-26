Россия обсуждает экспорт самолетов Су-34, Су-35 и Су-57

Россия ведет с иностранными партнерами переговоры о поставках бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-35 и Су-57, заявила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Какие страны могут выступить покупателями, не уточняется.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ФСВТС уверяют, что интерес к самолетам Су-34, Су-35 и Су-57 продолжает расти. Переговоры ведутся с «рядом ведущих зарубежных партнеров». Также ведется «активная маркетинговая деятельность по продвижению данной авиационной техники» за рубеж, в том числе проводятся демонстрационные показы, уточнили «Интерфаксу» в ФСВТС.

В 2025 году «Рособоронэкспорт» сообщал, что обсуждает с 20 странами более 100 проектов сотрудничества по военной продукции. Их потенциал оценивали более чем в $30 млрд. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу считает, что на российское вооружение есть большой отложенный спрос.