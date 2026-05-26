Вологодский губернатор сообщил о задержании своего бывшего первого зама

Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов.

«По моей информации, задержан и допрошен Иван Иноземцев, которого ранее мы уволили из областного правительства. Ожидаемо», — написал губернатор в Telegram.

По его словам, «следственные действия проходили в рамках так называемого похоронного дела». Господин Филимонов напомнил, что господина Иноземцева уволили из областного правительства в прошлом ноябре. А также он отметил, что «как только возникли подозрения в возможной причастности, сразу обратили внимание силовиков».

«Сколько нужно, столько и будем продолжать выявлять и вычищать... Наша задача — содействовать в расследовании», — подчеркнул господин Филимонов. Подробности дела Ивана Иноземцева он не привел.

«Ъ Северо-Запад» писал, что бывший замгубернатора Иноземцев незадолго до увольнения оказался участником конфликта в петербургской гостинице. После возникшей в ресторане отеля драки он сначала попал в полицию, а потом в больницу. Позднее вологодский губернатор Филимонов призывал сограждан не спешить с обвинениями.