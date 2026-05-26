В Рыбинске администрация выделит деньги на ремонт сгоревшей крыши МКД

В Рыбинске из городского бюджета будут выделены средства на ремонт сгоревшей кровли жилого многоквартирного дома (МКД) на улице Веденеева. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Фото: Администрация Рыбинска

Пожар произошел 22 мая и уничтожил кровлю на площади 300 кв. м. Как сообщил господин Рудаков, в доме отключено электричество.

«Жить в доме невозможно. Экстренно организуем ремонт. Сначала снимем аварийность, затем построим новую кровлю. Все сделаем максимально быстро. Договор на работы заключаем на этой неделе. Ситуацию держу на особом контроле. Затянуть не позволю»,— сообщил глава города.

Он добавил, что жильцам будет предоставлено маневренное жилье на время ремонта, а двоих детей отправят в детский лагерь.

Алла Чижова